Le programme de la journée

9h30-21h Défis, records & challenges Toulouse Plages – Espaces d’animations TP23

9h30-21h Biblioplage

9h30-17h Ligue contre le cancer – Espace Cours Dillon

10h-20h Animations enfants – Espace animations enfants

10h-20h Rencontres parents-enfants LAEP/RPE – Entrée sud

10h-21h Ludoplage (pause 13h-14h) – Entrée sud

10h-12h Canoe Kayak Toulousain – Espace nautique

10h-12h Tuc Aviron – Espace nautique

11h-12h Office tourisme Toulouse les petits détectives Cabane – Cours Dillon

14h-18h Canoe Kayak Toulousain – Espace nautique

14h-18h Tuc Aviron – Espace nautique

16h30-20h30 Basket 3×3 Comité départemental de basket 31 – Espace Cours Dillon

18h-20h Tournoi Toulouse plages Pétanque – Espace Cours Dillon

19h45-21h Pasorock initiation et bal forro – Plancher danse

L’espace Ludoplage propose des animations pour toutes les générations. C’est un lieu de rencontre et d’échanges intergénérationnels autour du jeu. Il est ouvert tous les jours de 10h à 21h et ferme entre 13h et 14h.

L’espace Biblioplage vous accueille tous les jours pour une parenthèse estivale aux airs de bord de mer !

Des journaux, des revues, des livres, des BD et des mangas ou encore des albums pour les plus petits : installez-vous confortablement dans une chaise longue et prenez le temps de bouquiner et jouer à des sudokus ou faire des mots croisés.

Les rendez-vous des tout-petits à 10h et 11h avec des histoires et des comptines pour les plus jeunes.

Les ateliers créatifs à 15h pour toute la famille.

Les ateliers bavardages : vous comprenez un peu le français et vous voulez progresser ? Profitez d’un moment d’échange convivial avec les bibliothécaires pour améliorer votre pratique de la langue. Le samedi à 10h30.

La Troc machine, un espace d’échange d’objets culturels : déposez, prenez librement et gratuitement livres, revues.

Le programme est susceptible d’être modifié. Retrouvez toutes les infos pratiques sur Toulouse Plages 2023 ⋅ Toulouse Mairie Métropole, site officiel.

