Toulouse Soirée culture urbaine – Toulouse Plages 2023 Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse. Soirée culture urbaine – Toulouse Plages 2023 Vendredi 21 juillet, 18h00 Prairie des Filtres – Toulouse Plages Entrée libre Skate, breakdance : les nouvelles disciplines olympiques à l’honneur ! De 18h à 21h, vous pourrez assister à des démonstrations sportives et participer à un tournoi de basket 3×3 et 1 contre 1. Un mur éphémère de graffitis sera installé pour l’occasion. Le programme de la soirée 18h – Accueil des premières équipes

19h15 – Début des animations : pictionagraff, show de danse et show de rap

20h – King of shoot ouvert à tous 20h50 – Remise des récompenses Tout au long de la soirée, des animations seront proposées en continu : espace graffeur, initiations au skateboard, représentation libre de danseur, show de rap, bac de récupération pour habits… Le programme est susceptible d'être modifié. Retrouvez toutes les infos pratiques sur Toulouse Plages 2023 ⋅ Toulouse Mairie Métropole, site officiel. Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

