Toulouse Toulouse Plages 2023 Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse. Toulouse Plages 2023 21 juillet – 27 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages Prairie des filtres Du vendredi 21 juillet au dimanche 27 août 2023

Toulouse Plages est le rendez-vous de l’été qui offre à tout âge une large palette d’activités sportives, ludiques et culturelles. Mais aussi un cadre idéal pour simplement un peu de farniente en bord de Garonne. Port Viguerie/Quai de l’exil républicain espagnol Entre le vendredi 2 juin et le dimanche 15 octobre 2023 Comme chaque année, une guinguette installée Port Viguerie dès le 2 juin vous propose de passer un moment délicieux en bord de Garonne jusqu’au dimanche 3 septembre 2023.

installée Port Viguerie dès le 2 juin vous propose de passer un moment délicieux en bord de Garonne jusqu’au dimanche 3 septembre 2023. A partir du 10 juin et jusqu’au 15 octobre 2023, vous pouvez embarquer sur la Garonne à bord d’un bateau sans permis pour (re)découvrir la ville et ses monuments, l’Hôtel Dieu, le Dôme de la Grave, la Prairie des Filtres… tout en cabotant !

sans permis pour (re)découvrir la ville et ses monuments, l’Hôtel Dieu, le Dôme de la Grave, la Prairie des Filtres… tout en cabotant ! Autre panorama insolite sur la ville, c’est ce que vous propose la Grande roue installée sur le quai du 14 juillet jusqu’au 10 septembre 2023. Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

