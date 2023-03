Toulouse Plage Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Toulouse Plage Prairie des Filtres – Toulouse Plages, 21 juillet 2023, Toulouse. Toulouse Plage 21 juillet – 27 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages Entrée libre, Réservation uniquement pour le kayak (sur place) Toulouse Plage, c’est le rendez-vous estival des toulousains sur les bords de la Garonne.

La prairie des Filtres se transforme en plage de sable fin pour un moment de détente au bord de l’eau, tout ça, sans quitter la ville ! De nombreuses activités pour toutes et tous vous attendent. Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

