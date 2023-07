Toulouse Plages 2023 – Ateliers Quai des Savoirs Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Plages 2023 – Ateliers Quai des Savoirs Prairie des Filtres – Toulouse Plages Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse. Toulouse Plages 2023 – Ateliers Quai des Savoirs 21 juillet – 27 août Prairie des Filtres – Toulouse Plages Entrée libre et gratuite Ateliers Quai des Savoirs à la Ludoplage Du 21 juillet au 27 août à la Prairie des Filtres En partenariat avec la Mairie de Toulouse Cette année le Quai des Savoirs est invité à participer à Toulouse Plages ! Vous pourrez profiter des manipulations d’éveil aux sciences dans l’espace de la Ludoplage.

Petits et grands pourront ainsi expérimenter les miroirs magiques, les engrenages, et le labyrinthe magnétique, accompagnés par des animateurs tout au long de la journée. Horaires : De 10h à 13h et de 14h à 21h, du vendredi 21 juillet au dimanche 27 août Toulouse Plages Événement incontournable depuis 20 ans de l’été toulousain, Toulouse Plages est organisé par la Mairie de Toulouse avec la participation de nombreuses associations locales.

Objectif ? Offrir un été à la carte : sportif, ludique ou détente avec un programme complet d’animations gratuites pour tous !

Rendez-vous du 21 juillet au 27 août à la Prairie des Filtres pour une édition anniversaire qui fait le plein d’animations sportives, ludiques et rafraichissantes entièrement gratuites ! De 2 à 7 ans

Entrée libre et gratuite

Prairie des Filtres – Toulouse Plages Cours Dillon, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T13:00:00+02:00

