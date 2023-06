TOULOUSE PLAGES PRAIRIE DES FILTRES Toulouse, 21 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Sport et farniente cet été à Toulouse !

Entre amis, en famille, en tribu ou en solo, profitez des nombreuses animations !.

2023-07-21 à ; fin : 2023-08-27 21:30:00. .

PRAIRIE DES FILTRES Rue Charles Laganne

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Sport and relaxation this summer in Toulouse!

Whether you’re with friends, family, tribe or solo, there’s plenty to do!

Deporte y relajación este verano en Toulouse

Con amigos, en familia, en grupo o solo, ¡hay mucho que hacer!

Sport und Faulenzen diesen Sommer in Toulouse!

Ob mit Freunden, der Familie, dem ganzen Stamm oder allein, profitieren Sie von den zahlreichen Animationen!

Mise à jour le 2023-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE