Sports Prairie des Filtres 31 Rue Charles Laganne 31000 Toulouse Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie La Course des Lumières à Toulouse – Cours Dillon Le concept A la tombée de la nuit et munis d’un objet lumineux, les participant(e)s « éclairent la nuit contre le cancer et pour tous les malades », lors d’une marche ou d’une course non chronométrés. Au programme, un rassemblement convivial et un magnifique moment de partage. Depuis son lancement, la Course des Lumières a permis de reverser plus d’un million d’euros aux partenaires caritatifs de l’événement. L’édition toulousaine est au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé, pour financer la recherche sur le cancer. Chaque participant soutient le partenaire caritatif de l’événement, soit par le biais d’un don effectué au moment de l’inscription, soit en effectuant une collecte de dons via la plateforme de collecte en ligne Alvarum. Les dons recueillis permettent de financer des projets de recherche, de prévention ou d’accompagnement des malades. **Le programme ** 15h – 20h : animations village (Cours Dillon)

15h – 16h : dépôt consignes

16h – 16h25 : cérémonie et remerciements

16h25 – 16h45 : échauffement collectif course

16h45 – 17h05 : échauffement collectif marche

17h – 17h15 : départ course

17h15 – 17h30 : départ marche Pour cette nouvelle édition, plus de 20 000 porteurs de lumières sont attendus à Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, et plus de 3 000 à Toulouse, au Cours Dillon.

