Cet évènement est passé Visite guidée de l’Espace Naturel Sensible de la Prairie Clémenceau Prairie Clémenceau Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne Visite guidée de l’Espace Naturel Sensible de la Prairie Clémenceau Prairie Clémenceau Moret-Loing-et-Orvanne, 17 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Visite guidée de l’Espace Naturel Sensible de la Prairie Clémenceau Dimanche 17 septembre, 14h00 Prairie Clémenceau Sur inscription Un animateur pour 15 personnes.

Visite gratuite mais inscription obligatoire auprès de Charlotte Treuffet. 06 87 23 78 51 – 01 64 31 06 81. bio-o@seme-id77.fr

Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription. Prairie Clémenceau Rue Madame 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0687237851 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164310681 »}, {« type »: « email », « value »: « bio-o@seme-id77.fr »}] [{« link »: « mailto:bio-o@seme-id77.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Prairie Clémenceau Adresse Rue Madame 77250 Moret-sur-Loing Ville Moret-Loing-et-Orvanne Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Prairie Clémenceau Moret-Loing-et-Orvanne latitude longitude 48.370302;2.817232

Prairie Clémenceau Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moret-loing-et-orvanne/