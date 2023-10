CAEN/14 Journée mondiale des zones humides Prairie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados CAEN/14 Journée mondiale des zones humides Prairie Caen, 3 février 2024, Caen. CAEN/14 Journée mondiale des zones humides Samedi 3 février 2024, 10h30 Prairie Gratuit La journée mondiale des zones humides sensibilise à l’importance de ces zones naturelles pour l’avifaune, notamment.

Rendez-vous : devant la mare de la Prairie à Caen

Contact : Philippe Gachet

Sans réservation Prairie Caen/14000 Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « ph.gachet50@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689568574 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Prairie Adresse Caen/14000 Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Prairie Caen latitude longitude 49.170376;-0.369525

Prairie Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/