Calvados CAEN (14) – Sortie GONm – Les dortoirs hivernaux Prairie Caen, 7 novembre 2023, Caen. CAEN (14) – Sortie GONm – Les dortoirs hivernaux Mardi 7 novembre, 16h30 Prairie Gratuit, sur réservation au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.fr Attention – COMPLET En compagnie d’un ornithologue du Groupe Ornithologique Normand, nous vous proposons de découvrir les dortoirs d’oiseaux de la prairie.

Étourneaux, choucas, mouettes et goélands, bruants et bergeronnettes se rassemblent pour passer la nuit, un ballet vespéral étonnant ! Rendez-vous au milieu de la prairie, sur le chemin entre l’étang et la piste de l’hippodrome. Gratuit, sur réservation au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.fr Prévoir jumelles Crédits : G. Deloison (étourneaux) et H. Foucher (vue prairie) Prairie Caen/14000 Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 30 48 38 »}, {« type »: « email », « value »: « conseillershorticoles@caen.fr »}] [{« link »: « mailto:conseillershorticoles@caen.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Caen, Calvados

Autres
Lieu
Prairie
Adresse
Caen/14000
Ville
Caen

