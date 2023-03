A quelle on ment? Salle des fêtes de Prailles La Couarde Prailles-la-Couarde Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Prailles-la-Couarde

A quelle on ment? Salle des fêtes de Prailles La Couarde, 11 mars 2023 20:30, Prailles-la-Couarde. Des comédiens répètent tant bien que mal une pièce qu ils joueront pour la première fois le lendemain. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu. 11 – 19 mars 1 La Compagnie Théâtrale​ du Lambon est heureuse de vous présenter la pièce « A quelle heure on ment? », une pièce de M. Salle des fêtes de Prailles La Couarde 79370 Prailles Prailles Prailles-la-Couarde 79370 Deux-Sèvres La Compagnie Théâtrale​ du Lambon est heureuse de vous présenter la pièce « A quelle heure on ment? », une pièce de M.

Détails Heure : 20:30 - 14:30 Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Prailles-la-Couarde Autres Lieu Salle des fêtes de Prailles La Couarde Adresse 79370 Prailles Ville Prailles-la-Couarde lieuville Salle des fêtes de Prailles La Couarde Prailles-la-Couarde Departement Deux-Sèvres

Salle des fêtes de Prailles La Couarde Prailles-la-Couarde Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prailles-la-couarde/

A quelle on ment? Salle des fêtes de Prailles La Couarde 2023-03-11 was last modified: by A quelle on ment? Salle des fêtes de Prailles La Couarde Salle des fêtes de Prailles La Couarde 11 mars 2023 20:30 Salle des fêtes de Prailles La Couarde Prailles-la-Couarde

Prailles-la-Couarde Deux-Sèvres