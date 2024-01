Conférence : « À l’origine de l’odyssée Frère : la branche protestante des Frère de La Pommeraye » Prailles-La Couarde, dimanche 28 janvier 2024.

Conférence : « À l'origine de l'odyssée Frère : la branche protestante des Frère de La Pommeraye »

Conférence : « À l’origine de l’odyssée Frère : la branche protestante des Frère de La Pommeraye » donnée par Mr Philippe Ridouard –

Dimanche 28 janvier 2024 à 14h30 au Centre Jean Rivierre – 5 impasse du temple – La Couarde

Conférence : « À l’origine de l’odyssée Frère : la branche protestante des Frère de La Pommeraye » donnée par Mr Philippe Ridouard – Docteur en histoire moderne de l’Université de Poitiers

Dimanche 28 janvier 2024 à 14h30 au Centre Jean Rivierre – 5 impasse du temple – La Couarde 79800 PRAILLES-LA COUARDE

À l’origine de l’extraordinaire odyssée de la famille Frère du XVIIe au XXe siècle se trouve la branche protestante des Frère de La Pommeraye, pionnière dans le commerce maritime colonial.

C’est grâce aux recherches de Mr Ridouard et Mr Gardey que renaît l’épopée de la famille Frère, concrétisées par la publication de l’ouvrage : La vie retrouvée d’Amand Frère (1761-1846), Capitaine de navire, négociant et propriétaire.

Vous pourrez ainsi profiter de cette conférence pour vous procurer cet ouvrage et le faire dédicacer.

