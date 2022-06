« Pragmatique » et surtout pas « punitive » : l’écologie de droite peut-elle nous sauver ? La REcyclerie Paris Catégories d’évènement: île de France

« Pragmatique » et surtout pas « punitive » : l’écologie de droite peut-elle nous sauver ? La REcyclerie, 6 juin 2022, Paris. Le lundi 06 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

L’écologie politique a-t-elle toujours été à gauche ? Peut-elle être de gauche « et en même temps » de droite ? Que font les maires et les élu·es de droite pour le vivant et le climat ? La croissance « verte » suffira-t-elle ? En somme, l’écologie de droite peut-elle nous sauver ? A la veille des législatives, c’est la question – volontairement provocatrice – à laquelle nous tenterons de répondre ce lundi 6 juin à la REcyclerie ! Alors que les électeur·rices placent désormais l’écologie parmi leurs premières préoccupations, la droite tente de se frayer un chemin sur un terrain depuis longtemps investi par la gauche et les Verts. Chez les Républicains et à la République en marche (rebaptisée Renaissance), on tente de construire de nouveaux récits qui font la part belle à l’écologie « pragmatique », « concrète » ou « réaliste », contre l’écologie « punitive » des Verts. L’écologie politique a-t-elle toujours été à gauche ? Peut-elle être de gauche « et en même temps » de droite ? Que font les maires et les élu·es de droite pour le vivant et le climat ? La croissance « verte » suffira-t-elle ? En somme, l’écologie de droite peut-elle nous sauver ? A la veille des législatives, c’est la question – volontairement provocatrice – à laquelle nous tenterons de répondre ce lundi 6 juin en compagnie d’Olivier Blond. Ex-directeur général de l’association Respire et délégué spécial à la lutte contre la pollution de l’air pour la Région Île-de-France, il a contribué au programme de la candidate LR Valérie Pécresse sur l’écologie. Opposant acharné de l’écologie « punitive », et de la décroissance, il vient de faire naître l’institut Brunoy, un think tank qui vise à produire un nouveau récit sur « les écologies ». Face à lui, Pauline Rapilly Ferniot, élue d’opposition (EELV) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où elle ferraille régulièrement avec la majorité Les Républicains, notamment sur l’écologie. Elle y est candidate de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) aux élections législatives. Bruno Villalba, chercheur spécialiste de l’écologie politique, apportera son regard historique sur le sujet. Les débats seront animés par Loup Espargilière, rédacteur en chef de Vert, le média qui annonce la couleur ! La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/1uKsFWYT6 my.weezevent.com/notre-maison-brule-lecologie-de-droite-peut-elle-nous-sauver

