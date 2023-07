Randonnée contée « êtres sauvages, autour de la cascade de la Tine » à Pradines (19) Pradines (19170) – Départ de l’église Pradines, 11 juillet 2023, Pradines.

Mardi 11 juillet, 15h00 Pradines (19170) – Départ de l'église Entrée libre – prévoir des chaussures de marche – repli à l'église en cas de météo défavorable

Dans l’ambiance boisée de la cascade de la Tine, venez écouter les contes et légendes qui nous parlent de nos relations aux arbres et aux êtres sauvages des forêts du monde, au cours des haltes musicales et chantées qui ponctueront ce parcours, proposé par la médiathèque intercommunale Vézère-Monédières-Millesources et animé par Agnès Sniter, Anaïs de Haas et Benoit Lelièvre.

Pradines (19170) – Départ de l'église 1, le bourg pradines Pradines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine La cascade de la Tine, située sur la commune de Pradines, est un lieu chargé de légendes. Stationnement à proximité de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T15:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

