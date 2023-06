REPAS ET SOIRÉE DANSANTE Prades-sur-Vernazobre Prades-sur-Vernazobre Catégories d’Évènement: Hérault

Prades-sur-Vernazobre REPAS ET SOIRÉE DANSANTE Prades-sur-Vernazobre, 3 juin 2023, Prades-sur-Vernazobre. Prades-sur-Vernazobre,Hérault 19h : Repas (entrée, seiches à la rouille, fromage, dessert, vin et café compris – enfant : pizza, seiches à la rouille, glace

22h30 : Soirée dansante animée par l’orchestre « Champagne ».

7pm: Meal (starter, cuttlefish à la rouille, cheese, dessert, wine and coffee included – children: pizza, cuttlefish à la rouille, ice cream)

10:30pm: Dance party with « Champagne » orchestra 19.00 h: Comida (entrante, revuelto de sepia, queso, postre, vino y café incluidos – niños: pizza, revuelto de sepia, helado)

22.30 h: Fiesta con música en directo a cargo del grupo « Champagne 19 Uhr: Essen (Vorspeise, Tintenfisch auf Rost, Käse, Dessert, Wein und Kaffee inbegriffen – Kinder: Pizza, Tintenfisch auf Rost, Eis

22:30 Uhr: Tanzabend mit der Band « Champagne »

