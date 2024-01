RÉALISER SON HERBIER Prades-le-Lez, dimanche 7 avril 2024.

Prades-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Réaliser son herbier

Dimanche 7 avril

de 14h à 17h

Accompagnée d’un animateur botaniste, venez apprendre à identifier les arbres et arbustes du domaine afin de réaliser un Herbier. Quelques anecdotes sur la flore vous aideront à mémoriser les espèces qui nous entourent.

Avec les Écologistes de l’Euzière, à partir de 8 ans

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année

.

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par RESTINCLIERES