CINÉ-DÉBAT : LA PUISSANCE DE L’ARBRE Prades-le-Lez, dimanche 17 mars 2024.

Prades-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

• Ciné-débat : la puissance de l’arbre

Dimanche 17 mars de 15h à 17h30

Domaine de Restinclières – accueil / expos

Public : tout public

La puissance de l’arbre est une invitation à porter un regard neuf sur ces colosses végétaux que sont nos vieux arbres, formidables ambassadeurs pour convaincre tout un chacun de la nécessité de se rapprocher de la Terre et de la préserver.

Film de l’Agence Museo, avec la présence de Ernst Zurcher et Jean-Pierre Duval

