ATELIER ENFANTS VACANCES SCOLAIRES : FABRICATION DE PAPIER VÉGÉTAL Prades-le-Lez, jeudi 22 février 2024.

Prades-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:00:00

fin : 2024-02-22 15:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Atelier enfants vacances scolaires : Fabrication de papier végétal

Jeudi 22 février

de 14h à 15h30 (1er groupe)

de 15h30 à 17h (2eme groupe)

Nous vous proposons une initiation à une technique ancestrale de fabrication du papier à partir de plantes locales. Venez expérimenter les graphismes des végétaux pour composer des papiers réalisés entièrement en fibres de plantes locales que vous pourrez ramener chez vous.

Avec la Camigraphie expressive, à partir de 6 ans

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année

.

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par RESTINCLIERES