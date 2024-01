EXPOSITION : LES FORÊTS Prades-le-Lez, samedi 27 janvier 2024.

Prades-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-06-30

GRATUIT – plus d’information sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Les forêts

Du 27 janvier au 30 juin 2024

Les expositions captivantes présentées en ce début d’année 2024 explorent l’importance des arbres et de la forêt dans notre écosystème et mettent en évidence les défis auxquels ils sont confrontés en raison du changement climatique. A travers une variété de supports, visuels, interactifs, arts numériques et panneaux informatifs, nous vous invitons à découvrir le rôle crucial des arbres, de la forêt qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité.

• La forêt en mouvement : Une production du CPIE Nancy Champenoux – Inrae Nancy-Grand Est

• Reliquae Mirabilis + Souffle + Pulsations (sur le parvis du château) : Œuvres interactives créées par Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

• Forêt : Produite et diffusée par l’Espace des sciences de Rennes

• Forêt, changement climatique (Foreccast : programme LIFE de la Commission européenne) : Une production du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

Visites commentées pour enfant : Les mercredis de la forêt

sur inscription (site internet)

Mercredis 13 mars et 24 avril

de 14h30 à 16h

Avec Aude Hautesserre de la MDE, jeune public

Horaires d’ouverture :

Lundi : 13h30 à 17h30

Du mardi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le week-end : 14h à 17h30 (18h à partir d’avril)

Fermeture les jours fériés

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année

.

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-08 par RESTINCLIERES