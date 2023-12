VISITES COMMENTÉES ENFANT AUTOUR DES EXPOSITIONS ET ESCAPE GAME Prades-le-Lez, 20 décembre 2023, Prades-le-Lez.

Prades-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20 16:00:00

.

GRATUIT – plus d’information sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Visites commentées pour enfant : Les mercredis du goût

autour des expositions et escape-game

sur inscription

Mercredis 8 et 22 novembre ; 6 et 20 décembre

de 14h30 à 16h

Avec Aude Hautesserre de la MDE, jeune public

les expos et escape-game :

– La santé dans l’assiette et le goût

Du 14 octobre au 8 janvier 2024

Partez à la découverte de deux expositions autour de l’alimentation :

– « Le gout » : cette partie de l’exposition est une mise en bouche et stimule le plaisir de manger de l’apprentissage de la dégustation à la culture du goût.

– « La santé dans l’assiette » : cette partie aborde plusieurs thématiques en lien avec l’alimentation et la santé.

Une expo réalisée par le CCSTI de la région Centre-Val de Loire

– escape-game

Nous vous proposons de résoudre une enquête dans un espace scénographié, du type « escape-game ». Une application sur tablette numérique sert de maître du jeu. Plusieurs thématiques sont proposées, autour de l’alimentation et des sols.

Horaires d’ouverture des salles d’exposition :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le week-end : 14h à 18h (17h30 à partir de novembre)

Fermeture les jours fériés

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toute l’année

.

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-07-25 par RESTINCLIERES