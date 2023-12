Cet évènement est passé EXPOSITION : LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE ET LE GOÛT + ESCAPE GAME SUR L’ALIMENTATION ET LES SOLS Prades-le-Lez Catégories d’Évènement: Hérault

fin : 2024-01-07 . GRATUIT – plus d’information sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr La santé dans l’assiette et le goût + escape game sur l’alimentation et les sols

Du 14 octobre au 7 janvier 2024 Partez à la découverte de deux expositions autour de l’alimentation :

– « Le gout » : cette partie de l’exposition est une mise en bouche et stimule le plaisir de manger de l’apprentissage de la dégustation à la culture du goût.

– « La santé dans l’assiette » : cette partie aborde plusieurs thématiques en lien avec l’alimentation et la santé.

Une expo réalisée par le CCSTI de la région Centre-Val de Loire Ces expositions sont complétées par 2 modules d’escape-game :

Nous vous proposons de résoudre une enquête dans un espace scénographié, du type « escape-game ». Une application sur tablette numérique sert de maître du jeu. Plusieurs thématiques sont proposées, autour de l’alimentation et des sols. Jeu sur inscription, les samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires, par groupe de 6 personnes maximum.

Et en accès libre en semaine (en fonction des disponibilités des salles).

Retrouvez toutes les informations et les créneaux disponibles sur l’agenda de notre site internet.

Une pièce d’identité est demandée pour participer au jeu (lors de l’emprunt de la tablette).

Jeux conçus par S(Cube) Visites commentées pour enfant : Les mercredis du goût

sur inscription (site internet)

Mercredis 8 et 22 novembre ; 6 et 20 décembre

de 14h30 à 16h

Avec Aude Hautesserre de la MDE, jeune public Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le week-end : 14h à 18h (17h30 à partir de novembre)

Dimanches 24 et 31/12 : 13h30 à 17h

Des animations toute l’année . Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

