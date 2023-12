ESCAPE-GAME SUR L’ALIMENTATION ET LES SOLS Prades-le-Lez, 14 octobre 2023, Prades-le-Lez.

• Escape-Game

Du 14 octobre au 7 janvier 2024

Nous vous proposons de résoudre une enquête dans un espace scénographié, du type « escape-game ». Une application sur tablette numérique sert de maître du jeu. Plusieurs thématiques sont proposées, autour de l’alimentation et des sols.

Jeu en libre accès (en fonction des disponibilités des salles). Groupe de 6 personnes maximum par salle.

Plus d’information à l’accueil des expositions.

Une pièce d’identité vous sera demandée pour participer au jeu (lors de l’emprunt de la tablette).

Jeux conçus par S(Cube)

– ESCAPE GAME MISSION MIAM sur l’alimentation -salle 1

La mission MIAM propose aux participants de résoudre une enquête dans un espace scénographié. Une application sur tablette numérique sert de maître du jeu : elle délivre les informations nécessaires à l’enquête et accompagne le raisonnement suivi par les enquêteurs.

Les thématiques centrales des enquêtes abordent : des régimes alimentaires différents, une agriculture singulière, la notion de marché, la santé humaine, les usages des terres, les acteurs de la chaîne agro-alimentaire, la biodiversité et le gaspillage

Enquête à partir de 9 ans – partie de 25 minutes (prévoir 1h en tout)

Le jeu : Siffler sur la colline (jeu autour de la thématique de l’alimentation)

« Vous faites partie d’une équipe de scientifiques à la recherche des modes d’agriculture les plus singuliers et durables. Vos pas vous mènent au Sahel pour découvrir la technique du zaï. Allez à la rencontre des paysans locaux pour comprendre de quoi il s’agit. »

– ESCAPE GAME Terres émergées – salle 2

Les usages des sols sont des marqueurs de notre société qui ont un impact important sur notre environnement et le climat. Le rapport spécial du GIEC1 sur « Les changements climatiques et les terres émergées » diffusé en août 2019 fait état de l’évolution négative de l’état des terres, causée directement ou indirectement par des actions humaines. Sur cette thématique, S[cube] vous propose une expérience unique d’appropriation des savoirs et des méthodes scientifiques. Trois thématiques d’enquêtes sont possibles : – découverte de la biocénose ; – conflits d’usages des sols ; – services écosystémiques du sol.

Enquête à partir de 9 ans – partie de 25 minutes (prévoir 1h en tout)

Le jeu : Les arbres dressés (jeu autour de la thématique des sols)

« Le maire du village est inquiet suite à un phénomène étrange qui s’est produit dans sa commune. La nuit dernière, des arbres sont apparus en plein milieu d’un champ cultivé. Un promeneur a repéré ce changement et a alerté le maire de la commune où se trouve le champ. Les arbres sont alignés dans la grande largeur du champ et sont espacés de façon régulière, tels des menhirs sur les terres bretonnes. Saurez-vous expliquer leur apparition ? »

Horaires d’ouverture des salles d’exposition :

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Le week-end : 14h à 18h (17h30 à partir de novembre)

Horaires exceptionnels : dimanches 24 et 31/12 : 13h30 – 17h

Fermeture les jours fériés

