Pêche au lac des Picades à Brameloup Les Picades, 11 mars 2023, Prades-d'Aubrac.

L’Aubrac, la forêt domaniale de Brameloup et au milieu le plan d’eau des Picades !! Au sein de ces paysages aux richesses biologiques incomparables, vous pourrez vous ressourcer en découvrant le plaisir de la pêche..

2023-03-11 à ; fin : 2023-03-12

Les Picades

Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie



The Aubrac, the state forest of Brameloup and in the middle the lake of the Picades ! In the heart of these landscapes of incomparable biological richness, you will be able to recharge your batteries while discovering the pleasure of fishing.

El Aubrac, el bosque estatal de Brameloup y en medio el lago de Picades En medio de estos paisajes de incomparable riqueza biológica, podrá recargar las pilas descubriendo el placer de la pesca.

Die Aubrac, der Staatswald von Brameloup und in der Mitte der Wasserspiegel von Les Picades!!! Inmitten dieser Landschaften mit ihrem unvergleichlichen biologischen Reichtum können Sie neue Energie tanken, indem Sie die Freude am Angeln entdecken.

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac