Les Traces (complet) Prades-d’Aubrac, samedi 16 mars 2024.

Ces randonnées gourmandes vous mèneront de burons en burons au coeur de l’Aubrac, alliant activité de pleine nature, convivialité et découverte des produits du terroir (Aligot de l’Aubrac et Fromage Laguiole AOP).

Trois boucles sont spécialement tracées pour l’occasion et vous emmèneront de buron en buron, à la découverte des paysages infinis de l’Aubrac. Des randonnées conviviales, au départ de la station de ski de Laguiole, de Brameloup, ou de Nasbinals, d’allure libre, ouvertes à tous, alliant l’activité pleine nature à la rencontre des produits du terroir.

au départ de Brameloup :18km

au départ de Laguiole 21km

au départ de Nasbinals 12km

À bientôt sur l’Aubrac !

Compte tenu de l’altitude et des conditions météo éventuelles, cette manifestation est réservée aux personnes en bonnes conditions physiques et âgées de plus de 12 ans.

Organisée par le Syndicat de défense et de promotion du Fromage Laguiole AOP en partenariat avec la coopérative Jeune Montagne, les stations de ski de l’Aubrac et l’Office de Tourisme Aubrac Laguiole.

COMPLET

Brameloup

Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie tourisme@aubrac-laguiole.com



