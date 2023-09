CONTES EN MONTAGNE NOIRE – 11ÈME ÉDITION – CONTES À SEMER, CONTES À S’AIMER Pradelles-Cabardès, 23 septembre 2023, Pradelles-Cabardès.

Pradelles-Cabardès,Aude

Natacha Laborde, de la Compagnie Contes à cheminer, vous raconte des histoires de jardinières et jardiniers du monde. Mais également des contes de tous bois, en terre brune, en cœur de princesses, en poils de loup, en rayons de lune, en frissons d’âmes,…

Tout public.

Les places sont limitées, la réservation conseillée !

Réservation auprès de la Communauté de Communes de la Montagne Noire..

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Pradelles-Cabardès 11380 Aude Occitanie



Natacha Laborde, from the Compagnie Contes à cheminer, tells stories of gardeners from around the world. But also tales of all woods, of brown earth, of princesses’ hearts, of wolf’s hair, of moonbeams, of shivering souls…

For all audiences.

Places are limited, so book early!

Bookings can be made with the Communauté de Communes de la Montagne Noire.

Natacha Laborde, de la compañía Contes à cheminer, le cuenta historias de jardineros de todo el mundo. Pero también cuentos de todos los bosques, de tierras pardas, de corazones de princesas, de cabellos de lobo, de rayos de luna, de almas temblorosas…

Para todas las edades.

Las plazas son limitadas, ¡así que reserve pronto!

Las reservas pueden hacerse en la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

Natacha Laborde von der Compagnie Contes à cheminer erzählt Ihnen Geschichten von Gärtnerinnen und Gärtnern aus aller Welt. Aber auch Geschichten aus allen Wäldern, aus brauner Erde, aus Prinzessinnenherzen, aus Wolfshaar, aus Mondstrahlen, aus Seelenschauern,…

Für alle Altersgruppen.

Die Plätze sind begrenzt, eine Reservierung wird empfohlen!

Reservierung bei der Communauté de Communes de la Montagne Noire (Gemeindeverband der Montagne Noire).

