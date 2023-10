Tam Tam Piwé, fête du sel Pradel Guérande, 30 septembre 2023, Guérande.

Tam Tam Piwé, fête du sel Samedi 30 septembre, 17h30 Pradel Entrée libre, réservation du repas à l’avance

Génération’s Paludier et Univers-Sel vous donne rendez-vous le 30 septembre 2023 pour célébrer officiellement la fin de saison de récolte de sel.

Paludiers de la coopérative, membres de l’association et grand public se retrouveront le temps d’une soirée aux résonnances africaines. Au programme : démonstration de danses traditionnelles africaines, jeux en bois, ateliers autour des marais salants, projection de film, exposition photos, dîner et concerts !

Ce temps d’échanges permet de souligner le lien étroit qui existe entre Génération’s Paludiers, la coopérative et Univers-Sel ainsi que l’importance de collaborer entre producteurs du monde entier.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre repas (poulet yassa) pour vous et vos proches vie le lien suivant :

Pradel Pradel, guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/univers-sel/evenements/tam-tam-piwe-fete-du-sel »}, {« type »: « link », « value »: « https://universsel.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

2023-09-30T17:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

fête sel

univers-sel