Marché de Noël de Cardan Pradas Cardan, 9 décembre 2023, Cardan.

Cardan,Gironde

Marché de 10h à 19h

Foodtruck

Plus d’informations à venir prochainement..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Pradas Salle des fêtes

Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Market from 10am to 7pm

Foodtruck

More information coming soon.

Mercado de 10:00 a 19:00

Foodtruck

Más información próximamente.

Markt von 10 bis 19 Uhr

Foodtruck

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Cadillac-Podensac