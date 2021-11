[PRAd’A] Rétrospective 2016 / 2019 Parc des expositions Bordeaux, 2 décembre 2021, Bordeaux.

[PRAd’A] Rétrospective 2016 / 2019

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Parc des expositions Bordeaux

Le 308-MA poursuit son objectif de promotion de la richesse et de la diversité des productions architecturales contemporaines de notre région au travers du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine avec une exposition qui préfigure le lancement d’une nouvelle édition du [PRAd’A] dès le début de l’année 2022. En 2016 et 2019, 356 projets ont été soumis aux jurys pour un total de 194 agences d’architecture participantes. 111 projets ont été retenus à concourir pour un total de 10 lauréats et 13 mentions. [www.palmares.archi](https://www.palmares.archi) A l’occasion d’Architect@work, Le 308-MA invite Rumeurs Radio à déplacer son studio mobile au cœur du salon pour retransmettre les conférences et réaliser des émissions en direct et en public autour du projet PRAd’A. Nous écouter : [www.mezzanine.archi](http://www.mezzanine.archi/) clic « play » PARTENAIRES ARCHITECT@WORK / RUMEURS RADIO DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN / PAVILLON DE L’ARCHITECTURE / MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS / ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE

Entrée réservée aux architectes, architectes d’intérieur et autres prescripteurs du bâtiment. Accès sur invitation après pré-enregistrement via le site internet, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le 308-Maison de l’Architecture, en partenariat avec le salon Architect@work, présente une exposition rétrospective des deux premières éditions du [PRAd’A].

Parc des expositions Bordeaux Avenue Ladoumègue, Bordeaux Bordeaux Gironde



