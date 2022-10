Journée douce dans les marais salants prad velin

Journée douce dans les marais salants prad velin, 16 octobre 2022, . Journée douce dans les marais salants Dimanche 16 octobre, 09h00 prad velin Batz-sur-Mer, Guérande et La Turballe s’associent pour renouveler la journée douce dans les marais salants ! Le dimanche 16 octobre, de 9h30 à 17h30, les véhicules à moteur seront strictement int… prad velin kervalet 44740 Batz sur mer 44740 Batz-sur-Mer, Guérande et La Turballe s’associent pour renouveler la journée douce dans les marais salants !

Le dimanche 16 octobre, de 9h30 à 17h30, les véhicules à moteur seront strictement interdits dans l’ensemble des marais salants du bassin de Guérande (sauf paludiers). À vélo, en trottinette ou à pied, les promeneurs pourront découvrir en toute sécurité cet environnement exceptionnel en sillonnant les sinueuses routes des marais : attention il est strictement interdit d’accéder aux chemins de terre et aux salines ! Plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l’environnement tiendront des stands tout au long du parcours.

À Batz-sur-Mer, deux accès seront possibles, par Prad Velin et par Kervalet.

L’Office de tourisme de Batz-sur-Mer sera présent avec son triporteur pour renseigner les promeneurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T09:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

Détails Autres Lieu prad velin Adresse kervalet 44740 Batz sur mer lieuville prad velin

prad velin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//