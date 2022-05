Practicing Empathy #3 Théâtre Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Practicing Empathy #3 Théâtre Garonne, 10 juin 2022, Toulouse. Practicing Empathy #3

du vendredi 10 juin au samedi 11 juin à Théâtre Garonne

### Danse théâtre – Yasmeen Godder **[_In extremis/Hospitalités 2_](https://www.theatregaronne.com/evenements/2021-2022/in-extremis-hospitalites-2)** « Pourrions-nous être hospitaliers envers nous-même ? » Yasmeen Godder Journal intime de l’année écoulée – alternant les moments d’isolement, de contraintes ou de découverte de soi, Practicing Empathy #3 peut aussi se voir comme un manuel de survie en temps de crise. Explorant les effets de la pandémie sur notre capacité d’empathie, ce solo de Yasmeen Godder (le premier de la chorégraphe en 25 ans de carrière !) pose par son propre corps autant que par ses mots des questions qui traversent chacun·e d’entre nous – et n’ont rien perdu de leur actualité : qu’est-ce qui nous permet de nous connecter aux autres, ainsi qu’à nous-même ? Quelles nouvelles pratiques et rituels inventer pour accueillir sans peur ni méfiance les fils complexes qui tissent nos vies ? Au final : comment habiter le monde, et faire qu’il ne nous reste pas étranger ? ### Plus d’infos [Site du Théâtre Garonne ](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/practicing-empathy-3) ### ![]() ### Infos pratiques * Les 10 & 11 juin à 20h * Durée : 1h10

Tarif : 12 €

Culture Théâtre Garonne 1 Avenue du Château d’Eau, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-06-10T20:00:00 2022-06-10T21:10:00;2022-06-11T20:00:00 2022-06-11T21:10:00

