PQMV Terrence Parker, Smib, Parenthèses Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 15 mars PQMV Terrence Parker, Smib, Parenthèses.

Une légende à Marseille



PQMV est fier de vous convier à une soirée historique au Cabaret Aléatoire, le 15 mars, de 23h à 05h.



La cité phocéenne va vibrer au rythme de la house music, orchestrée par une légende directement venue de Detroit, un maestro des platines qui n’est autre que The Telephone Man, Seven Grand Housing Authority, Madd Phlavor, le seul et unique… Terrence Parker !



L’homme qui a réinventé l’art du DJing, connu mondialement pour ses sets électrisants et ses productions légendaires, va illuminer Marseille de son talent. Préparez-vous à vivre des moments magiques sur des hits cultes comme Let Your Love Show et Somethin’ Here.

TP, le père fondateur de la house, va faire de cette nuit un souvenir inoubliable.



Pour accompagner cette icône, le collectif parisien Parenthèses, des passionnés de house music qui ont su marquer la scène avec leur énergie contagieuse et leur amour inconditionnel pour le beat parfait.



Pour que la fête soit complète, SMIB, notre DJ résident bien-aimé du Cabaret Aléatoire, se joindra à nous. Avec ses sets vibrants de House et Italo-disco, inspirés par des géants tels que Ritmo Fatale et Palms Trax, SMIB promet de vous faire danser jusqu’à l’aube. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 23:00:00

fin : 2024-03-15 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement PQMV Terrence Parker, Smib, Parenthèses Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-01 par Ville de Marseille