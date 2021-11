“PQ” . PHILEMON GIROUARD & QUENTIN ROLLET . TOTALE IMPRO AUX SAXOPHONES ET SYNTHÉS MODULAIRES Le Mans, 26 janvier 2022, Le Mans.

“PQ” . PHILEMON GIROUARD & QUENTIN ROLLET . TOTALE IMPRO AUX SAXOPHONES ET SYNTHÉS MODULAIRES Place Quinconces des Jacobins Maison Biennale(Théâtre Paul Scarron) Le Mans

2022-01-26 18:00:00 – 2022-01-26 20:30:00 Place Quinconces des Jacobins Maison Biennale(Théâtre Paul Scarron)

Le Mans 72000

Dans le cadre de Le Mans Sonore, l’Ecole Supérieure d’Art et Design TALM Le Mans propose :

“PQ” .Philemon Girouard & Quentin Rollet.Totale impro aux saxophones et synthés modulaires

Concert Focus

PQ est né d’une conversation sur le free jazz et le bruit entre deux improvisateurs, Philemon Girouard et Quentin Rollet, vers 2006. PQ à probablement fait plus de concerts que de répétitions; les sauts dans le vide les inspirent et les excitent. L’eau à coulée depuis le temps, l’instrumentation à évoluée mais la complicité est toujours là.

Place Quinconces des Jacobins Maison Biennale(Théâtre Paul Scarron) Le Mans

