Si Par Azar, le mardi 29 mars à 20:00

Entrée : 4€ thé offert Fêtons le Printemps en Po&Zik Venez avec vos mots vos chansons et vos instruments (acoustiques) accorder nos voix et nos notes pour une soirée de partage poétique en musique La soirée débutera par une performance poétique et musicale de Junie Lavy puis se poursuivra par une scène ouverte à toutes et tous

4€

♫♫♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T23:00:00

