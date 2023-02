Powersolo + The Arrogants + The Wave Chargers L’international, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente Powersolo, The Arrogants et The wave Chargers.

POWERSOLO

(Danemark – R & R)

Voilà plus de 20 ans que Kim Jeppesen dit « Kix », créature rock’n’roll d’un autre temps, roule sa bosse pour servir ses riffs tordus et son phrasé légendaire à toutes les sauces (surf, garage, punk, psycho, psyché, blues, country…).

Kim Kix est une créature sauvage et rock’n’roll, dont la silhouette longiligne ne trahit pas un instant la vivacité qui l’habite et l’énergie qu’il met pour sortir des sons sauvages de sa guitare. Il faut le voir pour le croire : sur scène, le show est brut et propose un rock lo-fi et explosif, quelque part entre la surf music, le garage rugueux et le rockabilly des 50’s, sans concession.

Pendant longtemps, Powersolo fût une prolifique affaire de famille (en duo avec son frère Bo), fer de lance d’une scène garage européenne qui arrivera au sommet de son art au milieu des années 2000.

Aujourd’hui, c’est une affaire de gros bras, où Kix s’est entouré de Peasoup le « casseur de cordes », et J.C. Benz, batteur d’origine de Powersolo et marteleur en chef d’un certain Jon Spencer dans Heavy Trash.

THE ARROGANTS

(Lille, 60’s R&B, garage)

The Arrogants c’est l’art de sonner vintage et moderne à la fois en évitant l’écueil du postmodernisme.

Qu’on ne s’y trompe pas : ce ne sont pas eux qui sont anachroniques mais bien l’époque qui tend à manquer de cette fureur de vivre teintée d’une élégance sauvage que ces vilains garnements cultivent avec style et brio.

Ainsi The Arrogants ne sortent pas en boîtes mais en club, et font remarquer avec pertinence à leur auditoire qu’on danse tout aussi bien sur de la musique rythmée lorsque celle-ci ne fait pas l’économie d’une mélodie.

Emprunt de rhythm and blues, de soul, de psychédélisme et de garage rock, ce groupe réconcilie enfin MODS et ROCKEURS, car si il y a bien un point commun entre ces deux clans, c’est bien leur arrogance.

THE WAVE CHARGERS

(Paris, Maximum Surf Music)

Le meilleur combo surf de la capitale a sorti il y peu son second album, “Caravelle” chez Sonic Twang, Green Cookie Records et Dangerhouse Skylab.

Du thème surf qui donne envie de taper du pied tout du long, des clins d’œil aux beach party movies d’Annette Funicello et Frankie Avalon, en passant par des ambiances hawaiiennes, des références à l’Eleki japonaise, ou un crochet par les côtes ouest et nord africaines, ce voyage en Caravelle est un petit tour du monde en moins de 30 minutes.

