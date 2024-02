Powerplant + Prix Libre + FMI L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement, dimanche 3 mars 2024.

Powerplant + Prix Libre + FMI L’Embobineuse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée électro rock à l’Embobineuse.

POWERPLANT

Punk / Static Shock records / UK



Incompréhensible et poly-surprenant projet solo de Theo ZHYKHARYEV, qui se fend de sortir chez l’excellent Static Shock des 45T de tubes pospunkk uptempo, puis un album de dungeon synth, avant ça des balles d’eggpunk lo-fi, le tout autoproduit en solo. Version live c’est un esprit qui devient collectif, et le groupe de londoniens s’en va cheveux au vent jouer vite et fort les chansons qui sont au top, sans prétendre autre chose que ça.



PRIX LIBRE

Grunge à repasser / Prix Libre records

Colin sillonne le monde avec sa basse et sa table à repasser comportant un 4 pistes cassettes et des pédales bon marché quelques trucs qui pendouillent dont on ignore l’utilité, en tout cas du delay il y en a, ça dégouline, ça noie, l’huile de noise fractale dans laquelle baignent ses chansons bizarrement fait le job et on est au pied d’un mur de son qui pourrait évoquer aussi bien Jessica 93 (qui aurait choisi la weed) que les Thugs (qui auraient essayé la weed).



FMI

Moitié du duo Deux Boules Vanilles, FMI tient pour Feeric Mancini Industries le nom des synthétiseurs modulaires que Frédéric produit, au design qui évoque le constructeur d’amplis français Musique Industrie. Giga modulaire, c’est ce qui a été dit. Sautillant et polyrythmé, probablement. Surprise. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 20:00:00

fin : 2024-03-03

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Powerplant + Prix Libre + FMI Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-22 par Ville de Marseille