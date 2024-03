#POWERFULMONTH 100% GRLPWR : Venez célébrer le génie créatif féminin ! Amaluna Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

.Public adultes. gratuit

Le #POWERFULMONTH est la mise en place d’actions par l’association Unlablld Entertainment sur tout le mois de Mars dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme !

Pour célébrer la journée internationale des droits de la Femme le 8 mars, chaque année l’association culturelle et locale du 18ème, Unlablld Entertainment met en place le #PowerfulMonth car une seule journée dans l’année ne suffit pas :

– Depuis le lancement de Unlablld.Ent, pour lutter contre la sous-médiatisation des femmes dans le Hip Hop, l’association a créé la playlist #GRLPWR, diffusée tous les jeudis de 18h à 2h30 sur la webradio XV3RADIO75.

Dans le cadre de la journée du 8 mars, cette playlist est étendue à tous les jeudis du mois de mars 2024 (de 00h Jeudi à 02h30 Vendredi, plus de 24h).

-> Pour écouter cette diffusion, rendez-vous sur : HTTP://XV3RADIO75.COM

– Les épisodes #HorsLesMurs à retrouver sur notre chaîne YouTube, ce sont des mini-interviews lors d’événements parisiens tel que « Gagner l’Egalité : c’est Sportif ! », conférence organisée par Hélène Bidard, élue adjointe à la Mairie de Paris, chargée de l’égalité Femme – Homme et de la jeunesse, le 7 Mars à l’Hôtel de Ville de Paris.

-> Pour retrouver ces épisodes, rendez-vous sur :

https://www.youtube.com/@xv3radio75/videos

– Le #MarchéDesCréatrices, 6ème Edition, le Dimanche 24 Mars 2024, c’est un marché et à la fois une expo, où vous pourrez découvrir des femmes autoentrepreneures et créatrices dans de multiples domaines (dessin, peinture, mode, upcycling, bijouterie, sculpture et bien d’autres).

-> Pour plus de renseignements sur cet event, suivez-nous sur notre compte

Instagram @grlpwr_radio75

– Le #Festival GRLPWR 3ème édition, 100% Hip Hop sur 3 jours cette fin d’été 2024.

-> Pour plus de renseignements sur cet event, suivez-nous sur notre compte

Instagram @grlpwr_radio75

Amaluna 12, esplanade Nathalie Sarraute 75018

Contact : https://vu.fr/YBlhi https://www.facebook.com/xavier.rado.7 https://www.facebook.com/xavier.rado.7 https://vu.fr/YBlhi

©UNLABLLD.ENT #POWERFULMONTH 100% GRLPWR : Venez célébrer le génie créatif féminin !