Power Tricks Of Honor
212 boulevard de Saint-Marcel L'Affranchi
Marseille 11e Arrondissement
2023-02-18 13:00:00

Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement Le Power tricks of honor est un battle unique en son genre avec des contraintes techniques et musicales.

Musicalité, Energie, Technique, Contraintes seront les principaux critères de jugement pour déterminer les gagnants de cette édition.



Afin de promouvoir l’arrivée du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Power Tricks Of Honor est un évènement qui se veut axé sur la technicité des bboys/bgirls, mais également sur les performances en “power moves” pour promouvoir la diversité artistique et sportive de ce dernier.



Il sera accompagné d’un format pédagogique avec un stage ouvert à tous d’initiation Breaking qui sera offert par l’Affranchi ainsi qu’une compétition amateurs de jeunes pratiquants (Kidz-18ans) l’Interskool qui réunira enfants, ados, adultes et famille provenant de tout Marseille, pour électriser ce lieu mythique marseillais !



Stay tuned… Rendez-vous samedi 18 février à L’Affranchi avec Le Power Tricks Of Honor. http://www.l-affranchi.com/programmation L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement

