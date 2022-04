POWER SOLO & THEE MANATEEs FACTION Le Croque Bedaine Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

POWER SOLO & THEE MANATEEs FACTION Le Croque Bedaine, 20 avril 2022, Orléans. POWER SOLO & THEE MANATEEs FACTION

Le Croque Bedaine, le mercredi 20 avril à 20:30

Thee Manatees Faction (Tours) + Powersolo le un trio de rock / country rock danois. [[https://www.facebook.com/events/519748493084725/](https://www.facebook.com/events/519748493084725/)](https://www.facebook.com/events/519748493084725/) [https://www.youtube.com/watch?v=_mFqfQtLKDY](https://www.youtube.com/watch?v=_mFqfQtLKDY)

Prix libre mais obligatoire

Concert Rock Le Croque Bedaine 1 rue de Bourgogne, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le Croque Bedaine Adresse 1 rue de Bourgogne, Orléans Ville Orléans lieuville Le Croque Bedaine Orléans Departement Loiret

Le Croque Bedaine Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

POWER SOLO & THEE MANATEEs FACTION Le Croque Bedaine 2022-04-20 was last modified: by POWER SOLO & THEE MANATEEs FACTION Le Croque Bedaine Le Croque Bedaine 20 avril 2022 Le Croque Bedaine Orléans orléans

Orléans Loiret