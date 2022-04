Power Pouf – Bourge Edition Le Klub Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Power Pouf – Bourge Edition Le Klub, 1 mai 2022, Paris. Le samedi 30 avril 2022

de 23h00 à 05h00

. payant 5€ avant minuit, 10€ ensuite. Cash only à la caisse.

Sortez vos colliers de perles, dépoussiérez vos vestes en tweed, cirez vos mocassins à glands, la Powerpouf embourgeoise le Klub en mode twin-set et serre-tête en velours ! Notre Présidente Hostess Babouchka Babouche viendra fêter sa victoire aux élections et déclamer son discours de cheffe d’Etat du Queeristan, et présenter accessoirement le Karaopouf, une cuillère en argent dans la bouche. Vos deux Boujie pref Jean Rémi et Reno vous feront voyager rive gauche entre champagne Bubblegum et Caviar pour les oreilles. Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/477912664034831/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/477912664034831/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/477912664034831/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Power Pouf

