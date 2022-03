Power plug Hérouville-Saint-Clair, 18 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Power plug Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-03-18 – 2022-03-18 Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Power Plug est un groupe de musique Funk issu de l’amitié entre Olivier Voisin et Stéphane Lechien et de leur passion commune pour un son, un style et des groupes légendaires tels que Tower of power ou encore Incognito…

De là, il n’y eut qu’un pas, et l’équipe de 10 musiciens mordus de ce style électrique et euphorisant était né ; réunis autour d’un même projet éclectique fait de reprises et de compositions originales trempées dans un bain d’ambiance funky, Power Plug s’inscrit dans la lignée des groupes alliant la chaleur et le brio des cuivres à une rythmique envoûtante et dynamisante, dans le plus pur style groovy des années 70/80 inscrit dans nos adn..

Laissez-vous emmener sur la planète Funk, décollage imminent avec Power Plug!..

Source : Saison musicale d’Hérouville

saisonmusicale@gmail.com +33 2 31 46 27 29 http://saisonmusicale.fr/

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

