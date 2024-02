POWER METAL – BLIND WISDOM Salle des fêtes La Canourgue, samedi 16 mars 2024.

Les élèves de BTS du lycée Louis Pasteur organisent un concert de metal !

Rendez vous à 21h à la salle de fêtes de La Canourgue pour un concert des BLIND WISDOM et deuxième partie de soirée by KIKI à partir de 22h.

Buvette sur place.

Réservation en …

Réservation en ligne en scannant le QR Code de l’affiche ci-jointe avant le 13 mars dernier délais.

Tarif 5€ 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes Place au blé

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

