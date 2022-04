POWER FIT Parc Newton, 21 avril 2022, Bègles.

POWER FIT

du jeudi 21 avril au jeudi 28 avril à Parc Newton

L’objectif de ce concept est de préparer l’individu à gérer la vie de tous les jours, selon les variations de nos activités professionnelles et personnelles. Les exercices sont structurés pour permettre l’exécution d’enchaînements de mouvements précis et complets, à tous les niveaux d’intensité, et pour toutes les personnes, quelque soient leur âge et leur forme. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Parc Newton 11 Rue Saint Paulin 33130 Bègles Terres Neuves Gironde



