POWER CENTRE DES ARTS, 10 mars 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

POWER CENTRE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

CENTRE DES ARTS (L-R-20-8905L-R-20-9367L-R-20-8906) PRESENTE : ce concert. POWER invite danseurs et spectateurs à la plénitude. Une pièce qui interroge la spiritualité et les agitations de l’univers, infiniment petit et grand à la fois. Le chorégraphe, Reggie Wilson, s’est inspiré pour cette création des « Shakers », ce mouvement religieux américain qui communiquait avec l’au-delà par un lâché prise corporel proche de la transe chamanique. Utilisant comme point de départ cette danse débridée, les interprètes traversent les cultures dévoilant combien le mouvement peut provoquer l’état de grâce, dans la solitude d’un champ de coton ou lors d’un bal sur la place du village. Le mouvement est ici source d’extase, de joie, de célébration du vivant et de ses forces créatrices. Reggie Wilson nous off re une danse d’humanité partagée qui nous fait simplement du bien ! Partenariat : Escales Danse Durée : 1h10 Distribution Chorégraphie : Reggie Wilson Costumes : Naoko Nagata et Enver Chakartash Création Lumières : Jonathan Belcher Danseurs : Hadar Ahuvia, Rhetta Aleong, Paul Hamilton, Lawrence Harding, Michel Kouakou, Clement Mensah, Gabriela Silva, Annie Wang, Michelle Yard, Miles Yeung, avec Reggie Wilson Musique : The Staple Singers; John Davis, Bessie Jones & St. Simon’s Island Singers; Meredith Monk; Lonnie Young, Ed Young and Lonnie Young Jr.; Craig Loftis; Henry Williams, Henry Thomas, George Roberts, Allan Lovelace; Omar Thiam avec Jam Begum & Khady Saar; Edna Wright, Henry Thomas, Henry Williams & Margaret Wright Chant live choisis et arrangés par Reggie Wilson Regard extérieur : Susan Manning et Phyllis Lamhut Mathématicien : Jesse WolfsonTous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord. Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération Val-d’Oise

