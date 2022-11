Pow Pow : Portraits de la bande dessinée au Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pow Pow : Portraits de la bande dessinée au Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 16 novembre 2022, Paris. Du mercredi 16 novembre 2022 au mardi 31 janvier 2023 :

. gratuit

Une exposition composée de planches tirées d’albums publiés par Pow Pow, une maison d’édition montréalaise. Portraits de la bande dessinée au Québec est une exposition composée de planches tirées d’albums publiés par Pow Pow, une maison d’édition montréalaise fondée en 2010. La diversité de styles qu’elle donne à voir témoigne de la grande vitalité du neuvième art québécois depuis une dizaine d’années. Encore peu connue en France, la bande dessinée québécoise se démarque par ses spécificités langagières et culturelles tout en abordant des thématiques universelles. Nous vous invitons donc à la découvrir à travers le travail de quatorze autrices et auteurs. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr

Pow Pow Editions

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Adresse 8 avenue Saint-Mandé Ville Paris lieuville Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Departement Paris

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pow Pow : Portraits de la bande dessinée au Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 2022-11-16 was last modified: by Pow Pow : Portraits de la bande dessinée au Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 16 novembre 2022 Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Paris

Paris Paris