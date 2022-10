Pôvre vieille démocrasseuse

2023-01-28 – 2023-01-28 Plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce clown québécois clochard poète, jongleur de mots, humaniste, qui nous parle de l’état de la planète.

Simplicité, liberté, folie. Tout est tourné en dérision, avec délicatesse, dans la belle chaleur du rire et dans une langue magnifique.

Dario Fo, Devos, Michaux, Zouc, Rufus, tous frères et sœurs de Sol.



Avec ce clown – clochard, Marc Favreau a malaxé la langue déformant les mots avec beaucoup de gourmandise pour proposer des textes à la fois natifs, poétiques et humoristiques.



Marie, tantôt gaie, tantôt mélancolique, mais toujours avec sa diction parfaite, son jeu précis a l’art de triturer les mots.



Mise en scène : Michel Bruzat

Avec : Marie Thomas

Lumières : Franck Roncière

