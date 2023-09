PRÉMICES FESTIVAL VENT DANS LES VIGNES Pouzols, 30 septembre 2023, Pouzols.

Pouzols,Hérault

Chaque année, juste après les vendanges, au 1er week-end d’octobre, c’est fête en fanfares dans la vallée de l’Hérault !

Venez au prélude du Festival, pour avoir un avant-gout de ce qui vous attend !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Pouzols 34230 Hérault Occitanie



Every year, just after the grape harvest, on the 1st weekend in October, the Hérault valley celebrates with fanfares!

Come along to the Festival prelude, and get a foretaste of what’s in store!

Cada año, justo después de la vendimia, el primer fin de semana de octubre, el valle del Hérault se viste de fiesta con sus bandas de música

Asista al preludio de la fiesta y disfrute de un anticipo

Jedes Jahr, gleich nach der Weinlese, am ersten Oktoberwochenende, wird im Tal des Hérault ein Fest der Blaskapellen gefeiert!

Kommen Sie zum Auftakt des Festivals, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Sie erwartet!

