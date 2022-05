POUZOLLES PUB QUIZ

POUZOLLES PUB QUIZ, 7 juin 2022, . POUZOLLES PUB QUIZ

2022-06-07 – 2022-06-07 Le Café des Allées organise sa traditionnelle soirée quiz les mardis soir.

Tarif: 4€ par personne.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 19 heures et les parties débuteront à 19h30.

De nombreux lots pour les premiers. Tous les mardis, au Café des Allées à Pouzolles à partir de 18h30, Pouzolles Pub Quiz, ouvert à tous. Quiz bilingue Français-Anglais. Inscription 4 €/personne. Ouvert à Tous.

Renseignements : 04 67 24 80 17 Le Café des Allées organise sa traditionnelle soirée quiz les mardis soir.

Tarif: 4€ par personne.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 19 heures et les parties débuteront à 19h30.

De nombreux lots pour les premiers. Café des Allées dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville