VIDE – GRENIER Pouzolles, 10 septembre 2023, Pouzolles.

Pouzolles,Hérault

Vide – Grenier organisé par le Foyer Rural de 8h à 16h sur l’Esplanade. 8€ les 5m et 1€ le mètre supplémentaire..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie



Garage sale organized by the Foyer Rural from 8 a.m. to 4 p.m. on the Esplanade. 8? per 5m and 1? per additional meter.

Venta de garaje organizada por el Foyer Rural de 8h a 16h en la Explanada. 8? por 5m y 1? por metro de más.

Vide – Grenier organisiert vom Foyer Rural von 8 bis 16 Uhr auf der Esplanade. 8? für 5m und 1? für jeden weiteren Meter.

