BRASUCADE DANSANTE Pouzolles, 14 juillet 2023, Pouzolles.

Pouzolles,Hérault

Le Comité des Fêtes vous accueillera sur la promenade du village pour une brasucade dansante à 20h00. Cette manifestation se déroule tous les vendredis…ou presque ! Sur réservation..

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 23:56:00. .

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes will welcome you on the promenade of the village for a dancing brasucade at 20h00. This event takes place every Friday…or almost! On reservation.

El Comité des Fêtes le da la bienvenida al paseo marítimo del pueblo para un baile brasucade a las 20:00 h. Este evento tiene lugar todos los viernes… ¡o casi todos! Es necesario reservar.

Das Festkomitee empfängt Sie um 20:00 Uhr auf der Dorfpromenade zu einer tanzenden Brasucade. Diese Veranstaltung findet jeden Freitag statt…oder fast! Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT AVANT-MONTS