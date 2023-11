Marché de Noël Pouzay, 3 décembre 2023, Pouzay.

Pouzay,Indre-et-Loire

Venez savourer les préparatifs des fêtes de fin d’année lors du marché de Noël de Pouzay : de nombreux exposants seront présents, visite du père noël, promenade à poney, salon de thé et tombola sont au programme de cette journée festive..

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Pouzay 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and enjoy the preparations for the festive season at the Pouzay Christmas market: numerous exhibitors, a visit from Santa Claus, pony rides, a tea room and a tombola are on the program for this festive day.

Venga a disfrutar de los preparativos de las fiestas en el mercado navideño de Pouzay: numerosos puestos, la visita de Papá Noel, paseos en poni, un salón de té y una tómbola forman parte del programa de esta jornada festiva.

Genießen Sie die Vorbereitungen auf die Weihnachtsfeiertage auf dem Weihnachtsmarkt in Pouzay: Zahlreiche Aussteller sind anwesend, der Weihnachtsmann kommt zu Besuch, Ponyreiten, Teestube und Tombola stehen auf dem Programm dieses festlichen Tages.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme